'Whoever you love, Madrid loves you', bajo este lema se ha presentado el Día del Orgullo en Nueva York

EL AÑO PASADO LA CAPITAL ACOGIÓ A 1,7 MILLONES DE PERSONAS

Las marquesinas de Nueva York lucen el cartel promocional del Día del Orgullo, bajo el lema 'Whoever you love, Madrid loves you' (Ames a quien ames, Madrid te quiere). Madrid espera recibir más de 600.000 turistas estadounidenses, cifra del año pasado.