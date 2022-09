Guerra Ucrania Rusia hoy, última hora en directo: Putin, Zelenski y el avance de las tropas

"La historia se repite cuando no se aprende de ella" y, por eso, el documentarista ucraniano Sergei Loznitsa abogó desde la Mostra de Venecia por juzgar a los responsables rusos de la invasión de su país cuando la guerra acabe y también indagar en el periodo soviético para aprender del pasado. "Si no aprendemos de la historia, si no estudiamos o no queremos conocer lo que ocurrió en el pasado, será muy difícil", sostuvo el director.