Trump cancela la retransmisión en directo del fusilamiento de Nidal Hasan, condenado por matar a 13 soldados en Texas

Donald Trump da marcha atrás en una de sus decisiones más polémicas. El presidente de Estados Unidos ha anunciado que la ejecución por fusilamiento de Nidal Hasan no será retransmitida en directo, aunque mantiene la pena capital para el expsiquiatra del Ejército condenado por asesinar a 13 soldados desarmados en la base militar de Fort Hood, en Texas.

La decisión llega después de varios días de debate dentro de la Administración estadounidense sobre la posibilidad de emitir públicamente el ajusticiamiento, una medida que había provocado críticas de Naciones Unidas. "Morirá, como estaba previsto, por fusilamiento, pero este evento no se transmitirá en directo", ha anunciado Trump a través de Truth Social.

Trump permitirá que los familiares de las víctimas presencien la ejecución

Aunque finalmente no habrá retransmisión, el mandatario ha establecido una excepción para los familiares directos de las víctimas mortales, que podrán asistir presencialmente si así lo desean. "Merecen presenciar la justicia", ha defendido el presidente estadounidense.

Trump ha explicado que inicialmente consideraba que mostrar la ejecución podía servir para disuadir futuros ataques. Sin embargo, ha reconocido que existen personas que prefieren no presenciar la muerte del condenado. "Muchas personas muy buenas y bienintencionadas preferirían no verlo morir", ha señalado.

Hasan fue condenado por el tiroteo de Fort Hood, en el que murieron 13 soldados, entre ellos una militar embarazada, y otras 32 personas resultaron heridas.

Las discrepancias dentro de la Administración Trump

La cancelación llega después de que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunciara que el Gobierno planeaba permitir la retransmisión de la ejecución. Hegseth había defendido la medida como una forma de demostrar que estos ataques tienen "consecuencias graves". Sin embargo, Trump dejó claro posteriormente que la decisión final dependía exclusivamente de él.

Según informó CNN, el presidente y sus asesores estuvieron valorando la posibilidad de cancelar la emisión. La cadena también señaló que Trump desconocía inicialmente que Hasan utilizaba una silla de ruedas. El vicepresidente JD Vance, por su parte, ya había adelantado que no tenía intención de ver el fusilamiento, aunque defendió que no debía olvidarse la gravedad de los crímenes cometidos.

La ONU denunció la retransmisión como "tortura"

La propuesta de emitir públicamente la ejecución también había provocado el rechazo de Naciones Unidas, que calificó la decisión de retransmitir el fusilamiento como "tortura". Pese a estas críticas, Trump ha mantenido su respaldo a la pena de muerte para Hasan.

El presidente también ha recuperado las críticas a la actuación del FBI durante la Administración de Barack Obama, después de que se interceptaran comunicaciones entre Hasan y el clérigo radical Anwar al-Awlaki. Según ha recordado Trump, los investigadores consideraron entonces que aquellos mensajes no constituían una amenaza, una evaluación que posteriormente fue cuestionada.