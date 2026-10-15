Donald Trump sugiere fusilar a los que filtren información confidencial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido que las personas que filtren información confidencial deberían ser fusiladas. Durante un mitin de campaña celebrado en Bullhead City, Arizona, el mandatario ha reclamado castigos extremadamente duros para quienes revelen datos sensibles, especialmente cuando estén relacionados con operaciones militares.

“Los filtradores deberían ser fusilados. Deberían ser fusilados”, ha afirmado Trump ante sus seguidores. El presidente ha justificado su postura aludiendo a las consecuencias que puede tener la difusión de información sobre posibles ataques militares. Según ha explicado, revelar cuándo se va a atacar a un país puede comprometer una operación y poner en riesgo la seguridad nacional.

“En el pasado, solíamos fusilar a los filtradores”, ha asegurado, antes de insistir en que estas personas deberían ser castigadas “con mucha, mucha dureza”.

Las declaraciones se producen en un contexto de preocupación por la seguridad nacional estadounidense y coinciden con las advertencias sobre una posible amenaza iraní en la costa oeste de Estados Unidos, aunque ambos asuntos deben analizarse por separado.

Un mitin marcado por los ataques políticos

Trump ha aprovechado su intervención en Arizona para pedir a los votantes que respalden a los candidatos republicanos en las elecciones de mitad de mandato, previstas para noviembre. Durante el acto, también ha mostrado su apoyo al candidato republicano a gobernador, Andy Biggs, y ha arremetido contra la actual gobernadora demócrata, Katie Hobbs.

El presidente ha recurrido incluso a una de sus frases más conocidas del programa The Apprentice: “¡Estás despedida!”, dirigida en su discurso contra la dirigente demócrata.

Las palabras de Trump sobre las filtraciones vuelven a situar en el centro del debate los límites de la seguridad nacional, la protección de la información confidencial y la dureza de las medidas que propone el presidente estadounidense.

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