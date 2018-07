Scotland Yard admite que un atentado terrorista en Reino Unido "es cuestión de tiempo"

Scotland Yard, la Policía Metropolitana de Londres, cree que un atentado terrorista en el Reino Unido es cuestión de tiempo y no de "si" llegará a ser perpetrado. En un artículo publicado hoy en el dominical "Mail on Sunday", el comisario Bernard Hogan-Howe dijo que no podía prometer a la población que nunca habrá un ataque, pero recalcó que las fuerzas del orden trabajan intensamente para evitar que pueda producirse. Hogan-Howe dijo entender la inquietud de la gente tras los atentados en París, Niza y Bruselas, y recordó que el nivel de amenaza terrorista en el Reino Unido se mantiene en "severo", el segundo más alto y que significa que un atentado es probable.

"Entiendo el temor y sé que, como agente de Policía a cargo de prevenir ataques de ese tipo, la gente quiere que yo les tranquilice. Me temo que no puedo hacerlo totalmente. Nuestro nivel de amenaza ha estado en severo durante dos años.

Se mantiene así. Eso significa que un ataque es altamente probable, uno podría decir que es cuestión de cuándo, y no de si (el ataque ocurrirá)", añadió. El comisario señaló que la Policía ha frustrado numerosos complot terroristas desde el asesinato del soldado británico Lee Rigby en mayo de 2013, apuñalado por dos yihadistas en la calle cuando se disponía a ingresar en un cuartel militar.