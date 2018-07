Sale de la cárcel, tras 11 años, la salvadoreña condenada por abortar involuntariamente: "Yo soy la mujer que mató a mi hijo para mi país"

LE HAN CONCEDIDO EL INDULTO

"En la cárcel lloré, sufrí mucho pero también reaccioné: me dije que yo iba a estar en la cárcel pero que la cárcel no iba a estar en mí", dice Teodora del Carmen Vásquez la salvadoreña que ha cumplido 11 años de prisión tras haber sido acusada de homicidio después de que diese a luz de forma precipitada en el colegio donde trabajaba, sin ayuda médica, y que los servicios de emergencias no llegaran a tiempo. Tras haber sido indultada lamenta: "Mi inocencia no ha sido comprobada. Yo soy la mujer que mató a mi hijo para mi país".