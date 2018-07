Sacan 40 cuchillos del estómago de un hombre que tenía "adicción al metal"

Unos cirujanos de la India retiraron, el pasado viernes, 40 cuchillos a un hombre que se estuvo dos meses tragándoselos porque le gustaba "su sabor" y era "adicto al metal".

Según el médico que dirigió la operación, Jatinder Malhotra, el paciente "tenía un impulso de consumir metal". "En los 20 años que llevo ejerciendo la profesión, no había visto algo igual, fue algo aterrador", asegura.

La operación, según la CNN, duró cinco horas y se llevó a cabo en la ciudad norteña de Amritsar, en la India. Durante la intervención los cirujanos se encontraron tanto cuchillos plegables, como otros abiertos e incluso algunos que se habían oxidado y se habían roto.

El hombre de 42 años y con dos hijos declaró que "siente haber decepcionado a su familia y siempre estará agradecido a los médicos del hospital que le habían salvado la vida".

El paciente ya se encuentra "fuera de peligro" y, cuando los psiquiatras lo consideren, será dado de alta. "No sé por qué me tragué los cuchillos, me volví adicto", dijo.

"Conseguí mantenerlo en secreto a mi familia, pero no voy a repetir lo que he hecho nunca más", asegura. Los médicos le han aconsejado que si vuelven a entrarle ganas de comer hierro, pruebe con las espinacas.