Reaparece el líder del grupo Wagner y asegura que no combatirán en Ucrania "por ahora"

Tras la insurrección del grupo de mercenarios Wagner hace unas semanas en Rusia, su líder Yevgueni Prigozhin, se encuentra en el 'ojo del huracán'. Después de numerosos rumores sobre su posible paradero tras paralizar su 'motín' contra Vladímir Putin, el líder de los mercenarios habría reaparecido en Bielorrusia con un mensaje.

Al parecer, Prigozhin sale en un vídeo este miércoles difundido a través del canal de Telegram del grupo Wagner. Ha asegurado que sus tropas no combatirán en la guerra en Ucrania "por ahora" y ha alegado que lo que está ocurriendo en el frente "es una vergüenza": "No necesitamos involucrarnos". Entre 2.000 y 2.500 paramilitares de Wagner han llegado a Bielorrusia.

El líder de los mercenarios copó los titulares tras ser calificado de "traidor" por acusar al Ejército ruso de haber bombardeado campos de su grupo. Tras tomar la ciudad de Rostov, emprendió una marcha hacia Moscú. Finalmente los mercenarios se retiraron, no llegaron a la capital y su líder desapareció.

Tras reaparecer, ha aseverado que "tal vez regresemos a la SMO (operación militar especial en Ucrania) en algún momento cuando estemos seguros de que no nos veremos obligados a avergonzarnos a nosotros mismos".

"Bienvenidos muchachos... Bienvenidos a suelo bielorruso", dijo Prigozhin en el vídeo. Pidió a sus hombres que se porten bien con los lugareños y les ha ordenado entrenar al ejército bielorruso y reunir fuerzas para un "nuevo viaje a África".

El sanguinario grupo Wagner

El grupo Wagner es una organización paramilitar formada por sanguinarios mercenarios que han operado bajo el brazo del Kremlin. Está vinculado al neonazismo y a la extrema derecha. Cuando estalló la guerra en Ucrania y se adentraron en el Donbás, el nombre del grupo comenzó a sonar con fuerza, pero ya actuaron antes en numerosos conflictos.

Las tropas de Wagner han participado en Siria, Libia, Sudán, República Centroafricana o Malí. Organizaciones por los derechos humanos llevan denunciando años su participación en numerosos países. Vladímir Putin reconoció que su país pagó en el último año 1.000 millones de dólares al grupo paramilitar: "Entre mayo de 2022 y mayo de 2023, el Estado giró 86.262 millones de rublos (unos 1.000 millones de dólares) en pagos al grupo Wagner".

Asimismo, los mercenarios de Wagner saquean diamantes, petróleo, oro, minerales y gas de los países en los que opera para llevarlos a Rusia. Esto multiplicó la riqueza de Prigozhin. Algunas estimaciones sitúan su fortuna personal en más de 2.500 millones de dólares.

Se estima que unos 50.000 mercenarios de Wagner operaban en Ucrania. Sin embargo, Prigozhin remarcó que la cifra fue de 25.000. Se estima que unos 20.000 soldados del grupo paramilitar han muerto en la guerra en Ucrania.

Reunión de Putin con los mercenarios

Un total de 35 comandantes del grupo acudieron al Kremlin el pasado 29 de junio para reunirse con Vladímir Putin tras la rebelión. En una entrevista con el diario ruso Kommersant, Putin dijo que ofreció a los combatientes de Wagner opciones para reunirse "en un solo lugar" y "seguir sirviendo". "Todos ellos podían reunirse en un mismo lugar y continuar sirviendo. Nada cambiaría para ellos. Les dirigiría la misma persona que fue su comandante real todo ese tiempo", revelaba Putin.

A la pregunta sobre si Wagner se conservará como unidad de combate tras el fallido motín, Putin respondió que esa compañía militar privada "no existe". "No tenemos una ley sobre organizaciones militares privadas, por eso (Wagner) no existe", aseveró Vladímir Putin.