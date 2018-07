Una profesora jubilada corrige los errores gramaticales de una carta de Donald Trump y se la envía: "¡Oh Dios Mío, esto está mal"

Yvonne Mason se jubiló hace un año como maestra de secundaria, sin embargo, su afán corrector le acompañará siempre. Esta declarada demócrata de Atlanta escribió una carta al presidente de los EEUU para pedirle que visitara a cada una de las familias de las víctimas del tiroteo de Florida. Donald Trump le contestó y cuál fue la sorpresa de Mason al ver que la carta estaba llena de erratas gramaticales.

Yvonne Mason, como si de un alumno suyo se tratase, cogió la respuesta del presidente y fue subrayando todos los errores. En la esquina superior izquierda la docente pregunta: "¿Ha probado a revisar la gramática y el estilo?"

El documento está lleno de correcciones, gran parte de ellas son por haber escrito Federal y Nación en mayúsculas. La profesora indica que " "Federal se escribe en mayúscula solo cuando se usa como parte de un nombre propio".

"¡Oh Dios mío, esto es un error!" escribió Mason al leer Nación con mayúscula. También aportó la anotación "explicar la regla" en el párrafo en el que la misiva presidencial habla de una medida que prohíbe los dispositivos que convierten armas legales en ametralladoras ilegales.

Yvonne Mason habló con The New York Times y asegura que "solo me centré en cosas técnicas". El diario estadounidense apunta en su información que pese a la corrección de la profesora un manual de estilo para el gobierno federal recomienda escribir con mayúscula "Nación" y "Federal" cuando las palabras se usan como sinónimo de EEUU.