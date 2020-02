Un político mexicano, reelegido alcalde después de reconocer que había robado "poquito" dinero público

El candidato independiente Hilario Ramírez Villanueva ha logrado las elecciones a la Alcaldía de la localidad mexicana de San Blas, ubicada en el estado de Nayarit, días después de reconocer que había robado "poquito" dinero público cuando fue alcalde por el Partido de Acción Nacional (PAN).



Ramírez se ha impuesto con el 40,32% de los votos, por delante de la candidata de la coalición Por el Bien de Nayarit -integrada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Verde y Nueva Alianza-, Candy Yescas Blancas, quien se ha hecho con el 34,78% de las papeletas, según ha informado el diario mexicano 'Milenio'.



Ramírez reconoció en un acto público celebrado el 8 de junio haber robado "poquito" dinero público durante su anterior administración. "¿Que le robé a la presidencia? Sí le robé. Sí le robé. Poquito porque está bien pobre. Le di una rasuradita, nomás una rasuradita. Pero lo que con esta mano me robaba, con la otra se lo daba a los pobres", dijo.



Posteriormente, afirmó en una entrevista concedida a Milenio Televisión que se trataba de una broma que estaba siendo instrumentalizada por sus rivales políticos. "Todo fue una broma, no es cierto que he robado dinero de la alcaldía yo no me mantengo del erario, para eso trabajo, soy comerciante", aseguró.