El Parlamento venezolano aprueba Ley de Amnistía a favor de los políticos presos

El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, ha aprobado en segunda discusión la llamada Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional tras un largo debate en el que la bancada chavista manifestó su rechazo por considerar que se trata de una norma que beneficia a personas que cometieron graves delitos.

"Se declara aprobado en segunda discusión el proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional y de conformidad con la Constitución se ordena su remisión al Ejecutivo nacional, al ciudadano presidente constitucional de la República para su promulgación", dijo el presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup.

La discusión de la ley, que se extendió casi ocho horas, tomó por sorpresa a la bancada chavista pues este punto no estaba previsto en la orden del día, lo que fue calificado por este bando como una violación del reglamento de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).

"Nosotros estamos seguros que el pueblo venezolano, junto con esta bancada de la patria, no permitirán que esta piratería criminal pueda pasar", dijo el diputado chavista Darío Vivas, y señaló que su bancada no permitirá que los acusados por hechos de corrupción, asesinato y otros crímenes puedan salir en libertad. "Aquí va a haber justicia y habrá justicia, y todos los que están presos por corrupción, por asesinato, por violación a la Constitución y las leyes seguirán bien presos", dijo.

La diputada opositora Delsa Solórzano aseguró poco antes de que se aprobara la ley, que consta de 29 artículos, que con esta norma no será amnistiado ningún homicida sino los "presos políticos". Más temprano, al inicio de la discusión, Solórzano dijo que el país "quiere hoy reconciliación", y pidió a los diputados del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que se sumen a esta causa.

Asimismo, el chavista Elías Jaua aseguró que la bancada opositora no tiene "talante democrático" como lo demostraron, a su juicio, "cuando dirigieron a Venezuela y practicaron de manera sistemática el crimen". "Ustedes podrán con su mayoría aprobar esta ley, pero la historia los condenará", señaló.

En el hemiciclo de sesiones estuvieron presentes familiares de los que la oposición considera presos políticos como el líder del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, condenado a casi 14 años de cárcel, así como los parientes del exgobernador del estado occidental de Zulia Manuel Rosales. También se mantienen presos e incomunicados en sus domicilios el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, y el exalcalde de San Cristóbal (oeste) Daniel Ceballos.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, había afirmado en un acto de gobierno que no refrendará la Ley de Amnistía que impulsa la mayoría opositora del Parlamento por considerar que es una norma que tiene como objetivo "proteger" a criminales.

"Están aprobando una ley para proteger a asesinos, criminales, narcotraficantes y terroristas, la verdad, tengan la seguridad que esa ley por aquí no pasa caballero, que lo sepa la derecha nacional e internacional, leyes para amparar terroristas y criminales no pasarán, por aquí no pasan, hagan lo que hagan", dijo Maduro.