La Cámara de los Comunes de Reino Unido ha votado este martes en contra del acuerdo sobre el Brexit negociado por el Ejecutivo de Theresa May y la Unión Europa, en la peor derrota parlamentaria que ha sufrido un Gobierno británico en la historia reciente, lo que sitúa a la primera ministra en la cuerda floja.

La votación se ha resuelto en apenas unos minutos con 202 votos a favor del acuerdo y 432 en contra, una diferencia de 230 votos. Aunque la prensa británica ya había anticipado una derrota del Gobierno, ha sido por un margen mayor del esperado.

Por partidos, 196 conservadores, tres laboristas y tres independientes han respaldado a May y 248 laboristas, 118 'tories', 35 diputados del Partido Nacionalista Escocés (SNP), once liberal demócratas, diez legisladores del Partido Unionista Democrático (DUP), cuatro parlamentarios galeses, un 'verde' y cinco independientes han dicho 'no'.

Para encontrar un rechazo tan contundente de los diputados británicos a las medidas emanadas de Downing Street hay que remontarse hasta 1924, cuando el Gabinete de Ramsay MacDonald sufrió una serie de varapalos parlamentarios, el mayo de ellos por un margen de 166 votos. "Está claro que los diputados no apoyan este acuerdo", ha dicho May en sus primeras palabras al Parlamento. "No obstante, la votación de esta noche no nos dice nada sobre qué apoya, ni siquiera si pretende honrar la decisión que la gente tomó en el referéndum" de 2016 sobre el Brexit, ha reprochado.

La líder conservadora ha exigido a los legisladores que aclaren "lo antes posible", tanto a los ciudadanos británicos como los ciudadanos de la UE, qué camino quieren seguir. "Les pido que escuchen al pueblo británico, que quiere este tema resuelto, y que trabajen con el Gobierno para conseguirlo", les ha espetado. El rechazo a May no solo se ha hecho patente a través de los votos, sino en los abucheos que los diputados le han dirigido casi al término de cada frase y que ha obligado al presidente de la Cámara de los Comunes a recordarles que "la primera ministra tiene derecho a ser escuchada".

En su alegato final antes de que los diputados se pronunciaran, la primera ministra británica, Theresa May , apeló a la responsabilidad de los diputados en la votación del acuerdo del 'Brexit' , que calificó como "la más importante que jamás votarán" los actuales miembros del Parlamento británico.

Pero, ¿y qué pasa ahora? Hay tres escenarios:

- Aplazar el Brexit y que Reino Unido no se vaya de la Unión Europea el 29 marzo.

- La dimisión de Theresa May o que el mismo Parlamento tome el control de las negociaciones con Bruselas.

- Organizar un segundo referéndum.