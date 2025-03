Muere un niño de dos años tras un diagnóstico erróneo por teléfono

Hudson Hewitt, un niño de dos años, falleció después de que un médico descartara la gravedad de sus síntomas, asegurando que se trataba de una simple gastroenteritis. Su madre, Shannon, había pedido ayuda horas antes, pero nunca imaginé su hija estaba enfrentando una condición letal.

Una llamada que pudo cambiar el destino

El 18 de enero, Hudson se despertó llorando, y sus padres notaron que algo no iba bien. Ante la sospecha de que pudiera tratarse de un virus, Shannon contactó el servicio de emergencias médicas a través del 111. Al otro lado, la línea, un médico escucho la descripción de los síntomas, y sin evaluación personal, concluyo que el pequeño tenía un virus estomacal. La recomendación fue simple, mantenerlo hidratado y esperar a que mejorara.

Sin embargo, con el paso de las horas, el estado de Hudson empeoró drásticamente. Ante la falta de mejoría, su madre lo llevó de urgencia al Darlington Memorial Hospital en Durham, donde los médicos hicieron todo lo posible para salvar su vida. Lamentablemente, no pudieron hacer nada.

La verdadera causa de su muerte

Un examen realizado por un patólogo revelo que Hudson no padecía un simple virus estomacal, sino que sufría unatorsión intestinal provocada por un defecto congénito. Se trataba de una afección grave que requería atención médica inmediata, pero que paso desapercibida en el diagnóstico telefónico.

Shannon, devastada por la perdida de su hijo, denuncio que su muerte podría haberse evitado si hubiese sido evaluado en persona. "No hemos estado en casa. No puedo ir. Todo está como lo dejamos, todos sus juguetes todavía están en la sala de estar", expreso con dolor en unas declaraciones al diario 'The Sun'.

"Hudson nos hizo sentir una familia"

Más allá del dolor, Shannon recordó a su hijo con amor. "Nunca nos sentimos como una familia hasta que nació Hudson. Él nos hizo ser quienes somos", compartió.

La madre describió al pequeño como un niño lleno de vida, apasionado por los animales de granja y dinosaurios, y siempre con una gran sonrisa. "Era un niño típico", afirmó.

Una tragedia imborrable

El impacto de la pérdida sigue presente en su hogar. "No hemos estado en casa desde que todo ocurrió. No puedo entrar. Todo sigue como lo dejamos, sus juguetes todavía están en la sala de estar", confesó con tristeza.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com