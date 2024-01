Al menos diez muertos tras los disturbios en Ecuador: "El futuro de nuestra patria está en juego"

Ecuador vive horas muy complicadas y ha decretado "el conflicto armado interno". Los 22 grupos armados señalados por el Gobierno, como organizaciones terroristas, están desatando el caos en el país. Ejecuciones a funcionarios de prisiones, asalto en directo a un canal de televisión, estudiantes atrincherados en universidades, coches de policía quemados o tanques en las calles son algunas de las escenas vividas en las últimas horas en las que se contabilizan al menos diez fallecidos. La policía ha atendido más de 600 emergencias en las últimas horas.

"El presente y el futuro de nuestra patria está en juego y ningún acto de terror nos hará claudicar. No vamos a retroceder ni a negociar". Son las contundentes palabras del almirante Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, tras un Consejo de Seguridad extraordinario celebrado este martes. Él ha sido el encargado de dar cuenta de las resoluciones y no el presidente Daniel Noboa, quien no se ha pronunciado públicamente después de los graves altercados vividos.

En su discurso, Vela ha asegurado que están "actuando con firmeza y contundencia en contra de todo intento de desestabilización y caos que se pretende realizar en el territorio nacional". El foco de las fuerzas de seguridad está puesto en las bandas armadas: "El bien, la justicia y el orden no pueden pedirle permiso ni agachar la cabeza a terroristas". Por ello, "a partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto (22 bandas acusadas por el presidente Noboa) se ha convertido en un objetivo militar", ha manifestado.

Uno de estos grupos de crimen organizado, Los Tiguerones, ha sido el responsable del asalto al canal de televisión Guayaquil TC mientras emitía señal en directo. Trece miembros de Los Tiguerones han sido detenidos después de que la policía haya tomado el control de las instalaciones.

Medidas extremas

La situación es caótica. Se han producido saqueos en supermercados y locales del centro de Quito, la capital del país, han cerrado por seguridad, anoche no hubo servicio de recogida de basuras y algunos hospitales han sido asaltados. Las autoridades están volcadas en medidas para proteger a los ciudadanos.

El Ministerio de Trabajo sugiere teletrabajar durante estos días, el Ministerio de Educación ha decretado las clases no presenciales hasta el viernes y en el ámbito de la salud se han suspendido las consultas externas en centros de salud y hospitales.

Hasta el momento, el número de fallecidos por los disturbios de este martes es al menos de diez. Entre ellos, se encuentran agentes de seguridad. La Policía Nacional ha informado de la muerte de dos de sus miembros, "asesinados vilmente por delincuentes armados", según informan en su perfil de X. Además, han informado de la liberación de tres agentes que estaban secuestrados en la ciudad de Machala.

Los países fronterizos han empezado a tomar medidas. Uno de ellos ha sido Perú, que ha desplegado al ejército en la frontera para que se extienda la escalada de violencia a su territorio.

La fuga de un narco desató la crisis

El detonante de los disturbios en Ecuador ha sido los motines en seis cárceles y la fuga del narcotraficante Adolfo Macías, más conocido como Fito. Tras escaparse de la prisión Litoral de Guayaquil, el presidente del país decretó el estado de excepción. Unos tres mil agentes buscaron desde el primer momento al líder de Los Choneros, uno de los grupos criminales más peligrosos de Ecuador.

Entre las medidas que anunció Noboa se encuentran el toque de queda durante sesenta días.