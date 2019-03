Maduro: "Yo creo que si voy para España y me lanzo a la presidencia gano"

El presidente aseguró que su Gobierno quiere tener "las mejores relaciones con España, con todos los sectores, económicos, políticos, con todos" y que su mensaje a España es "de paz, de concordia, de entendimiento, de trabajo". "Venezuela es un país de paz, que respeta, donde se puede trabajar, hagan su campaña electoral interna y no nos metan en ella dejen su campaña contra Venezuela", recalcó Maduro en su programa de televisión semanal.

"Yo veo los noticieros españoles, es impresionante como la segunda o tercera noticia es Venezuela. Yo creo que yo voy para España y me lanzo a la presidencia y gano, porque salgo más en la prensa y la televisión española que (el presidente del Gobierno español, Mariano) Rajoy", dijo.

"Sr. Rajoy no acepte eso, no nos meta en su campaña, haga su campaña, si usted quiere ser presidente otra vez demuéstrele a los españoles que tiene capacidad, no nos meta en su campaña, déjenos en paz", insistió En cualquier caso, el presidente venezolano demandó que "si nos van a meter en su campaña" se le otorgue "el mismo espacio que a todos los demás candidatos" y aseguró que en ese caso pondría "un vocero que hable desde aquí todos los días". Maduro envió "un saludo al pueblo de España" y confió en que "se vaya logrando un equilibrio respetuoso sobre Venezuela" para poder tener "las mejores relaciones con todos los sectores políticos".

Asimismo, destacó que Rajoy efectuó hoy "unas declaraciones buenas" junto al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, cuando dijo que "no permitiría ninguna conspiración desde Madrid contra Venezuela". "Se lo agradezco, está bien, muy bien, yo he hecho denuncia de sectores que conspiran desde Madrid, Miami y Bogotá y es muy bueno el mensaje público de los gobiernos constitucionales de España y de Colombia de apoyo a la democracia y el gobierno venezolano", afirmó.

Antes de conectar durante su programa con el embajador de Venezuela en Madrid, Mario Isea, para que informase sobre la exposición del país caribeño realizada en la capital de España, Maduro confesó que es un gran seguidor de la serie de televisión española "Aquí no hay quien viva". "Ya esa serie es vieja. Cilia (Flores, su esposa) y yo la vemos. Eso es para reirse oyeron. Extraordinaria serie, tremendos actores, tremendos guiones", indicó.