Una madre pregunta a su hija de ocho años qué quiere que le regale Papá Noel y ella contesta que el calor de su familia

Vera Viel fue sorprendida por la actitud de su hija, María, sobre lo que quería como regalo para esta Navidad. En lugar de regalos caros -como juguetes, tabletas o ropa de diseño-, la pequeña de 8 años reveló que el afecto que la familia tenía para ella durante todo el año era lo que más le importaba.

"No importa lo que compres"

"Oh, mamá, relájate. No importa lo que compres. Todo lo que me importa es el afecto que durante este año que tenéis para mí. Papá, Clara, Lele [Elena] y Papá noel", le dijo María a su madre a través de un mensaje de texto a su madre.

Los comentarios a esta respuesta publicada en Instagram no se hicieron esperar y muchos seguidores de la cuenta se mostraron emocionados por la actitud de la pequeña-