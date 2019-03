Bélgica busca todavía a 10 yihadistas que podrían atentar en su país. La policía está en alerta y no descarta que sean, como en el caso de París, jóvenes "radicalizados en Europa". Nuestro corresponsal en Bruselas ha podido entrevistar a la madre de un joven belga, que se ha unido a las filas de Daesh. Esta mujer cree que su hijo "podría cometer un atentado".

Un día la Policía llamó a la puerta de Veronique para mostrarle un vídeo en el que pudo reconocer a un joven yihadista, se trataba de su hijo. "Lo pasé mal, porque le vi con las armas y nunca me imaginé que mi hijo llevaría armas. Estoy todavía helada por saber que va a matar al alguien. Es horrible", confiesa la madre.

A los 23 años Sami se marchó a Siria después de un lento proceso de radicalización, captado por un predicador junto a numerosos jóvenes del barrio. Veronique cuenta que "el tipo les lavó el cerebro. En su caso fue lentamente, pero hay otros jóvenes que han sufrido una radicalización violenta en tan sólo dos meses".

"No dicen nada, no te das cuenta porque no cambia su comportamiento", aunque sin embargo cuenta que hay padres que han visto que su hijo se había radicalizado algunas semanas antes de que se fuera a Siria.

Ahora mismo Sami tiene 26 años y su madre no sabe nada de él, su mayor temor es recibir la temida llamada de que ha muerto. También asume la posibilidad de que su hijo pueda cometer un atentado y reza "a Dios para que eso no ocurra", pero si llegara a pasar piensa que no será su culpa.

Veronique ha creado una asociación que reúne a 30 madres en la misma situación, todas son víctimas de un problema difícil de aceptar para la sociedad. "Le doy vueltas a menudo en mi cabeza: ¿Qué habré hecho yo para que se marche a Siria, o qué no he hecho?"