Una joven se queda en silla de ruedas y pierde a su bebé tras hacerse un tatuaje

Luisa Fernanda, una joven de 16 años nacida en Colombia, se quedó en silla de ruedas y perdió al bebé que estaba esperando después de hacerse un tatuaje.

La joven decidió tatuarse una frase debajo del pecho mientras estaba embarazada, una decisión que acabó de manera trágica. Lo que iba a ser un recuerdo para toda su vida, le llevó a contraer una bacteria que le generó una gran infección que le afectó a la médula espinal, dejándola en silla de ruedas.

Dos semanas después de tatuarse, la joven fue ingresada en el hospital, donde los médicos descubrieron que una bacteria le había afectado al nervio ciático y a la médula espinal.

Esta bacteria, que le llevó a perder la sensibilidad en las piernas, fue producida por la falta de asepsia del lugar donde se tatuó y el instrumental que se utilizó para realizar el tatuaje.

La bacteria llevó a Luisa a no poder caminar: " Empecé con un dolor de espalda, sentía hormigueo en los pies, se me inflamó el estómago, no sentía las partes íntimas", relata la joven a medios locales.

Para combatir la infección, además de someterse a una intervención quirúrgica, tuvo que tomar muchos medicamentos que afectaron a su embarazo. De este modo, Luisa sufrió un aborto espontáneo causado por las altas dosis de medicamentos que había ingerido.

Esto ocurrió en el año 2016, pero la joven ha decidido hacer pública su historia ahora para que otras personas no comentan el mismo error pues desde entonces Luisa no puede caminar y actualmente se encuentra a la espera de una nueva cirugía que le permita volver a andar.

"La situación ha sido dura, cuando el neurocirujano no vas a volver a caminar durante un tiempo es duro, porque en realidad una juventud en una silla de ruedas no es buena, ser independiente y que de la noche a la mañana depender de alguien es bastante duro", relata a medios locales.

Luisa manda un mensaje a todas las personas que tengan previsto hacerse un tatuaje y les pide que comprueben las condiciones del lugar: "Verifiquen el lugar o la persona que se lo vaya a hacer. Tenga la autorización de sus padres y vean la asepsia del sitio", dice.