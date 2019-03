Un total de 19 millones de venezolanos están llamados a las urnas, en medio de la inestabilidad política y de una fuerte crisis económica que ha disparado la inflación y ha vaciado los estantes en los supermercados.

La tensión en el país ha crecido con el asesinato hace tan solo dos semanas del opositor Luis Manuel Díaz, una muestra de la extrema tensión que se vive en Venezuela durante las semanas previas a los comicios.

Este país ha sido señalado por la ONU de acosar a periodistas, empresarios, jueves y sobre todo políticos. El caso más conocido es el de Leopoldo López, cuya condena -14 años de cárcel, ha sido criticada incluso por uno de los propios fiscales del caso.

Abren los colegios electorales

Los colegios electorales de Venezuela abrieron para que los casi 19,5 millones de ciudadanos convocados puedan votar para renovar la unicameral Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de 167 escaños.

Los centros de votación abrieron a las 06.00 horas locales (10.30 GMT) y cerrarán a las 18.00 (21.00 GMT) en aquellas mesas donde ya no queden electores, pues la ley venezolana prohíbe el fin del proceso mientras haya gente a la espera de ejercer su derecho al sufragio.

Las encuestas en contra

El chavismo teme que estos comicios no sean favorables ya que las encuestas no sitúan a Maduro como ganador. Este panorama ha empujado al presidente a amenazar a sus oponentes. "Ustedes, pónganse a rezar, oligarcas de la derecha para que la revolución triunfe el 6 de diciembre, porque si no... Nos echaremos a la calle, y en las calles nosotros somos candela con burundanga", asegura Maduro.

Para el ex-rector de la Comisión Electoral de Venezuela, este tipo de afirmación es una clara amenaza a la oposición: "Esa afirmación del presidente de la República quiere decir que va a dar un golpe de Estado si pierde. Cosa muy grave, viniendo de quien se considera el primer mandatario de la República".