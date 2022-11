Un jefe del cártel de Sinaloa muere en una carrera ilegal en México

La Fiscalía del estado mexicano de Sonora informó este sábado de que Jesús Francisco Sarrazin Lorh, conocido como 'El Pirata' que era el jefe de la cédula del cártel de Sinaloa de Los Salazar, murió en un accidente durante una carrera ilegal el autódromo de Hermosillo, en el estado mexicano de Sonora.

En el supuesto accidente, que ocurrió este viernes, el vehículo volcó, hiriendo mortalmente a 'El Pirata', quien lo conducía en ese momento. Aunque no hay confirmación oficial de las causas del accidente, todo parece indicar que se trató de un fallo mecánico, puesto que el vehículo no chocó con ningún obstáculo ni con otro el otro coche que participaba en la carrera. De hecho, según explican algunos testigos a la agencia de noticias EFE, en ese momento pareció que no pudiera frenar a pesar de los sistemas de emergencia que suelen incorporar estos vehículos hasta que se estrelló con el muro de contención situado al final de la pista.

'El Pirata' luchó por su vida

No obstante, a pesar de la gravedad de sus heridas, tal y como explica la Fiscalía de Justicia, 'El Pirata' no murió en el acto, sino que lo hizo en la clínica 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social, a la que fue trasladado e ingresado con un nombre diferente al suyo para no ser identificado, puesto que sobre él pesaba una orden de arresto por un delito de privación ilegal de la libertad. Una vez fallecido fue cuando se supo que se trataba en realidad del criminal fugado y, además, entre su ropa se encontró una pistola.

"Registros de las integrantes de la Mesa Estatal de Seguridad lo ubican como objetivo criminal prioritario", señalan desde la Fiscalía en Twitter, por lo que todas las hipótesis sobre el presunto accidente están abiertas.