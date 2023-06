Italia congelará las miles de obras históricas destruidas por las inundaciones

Los estragos causados por las inundaciones en Italia siguen trayendo cola. Más de 1.300 importantes ediciones de libros de entre 1500 y 1600 acabaron a más de dos metros bajo el agua. Documentos históricos que forman parte del patrimonio de la ciudad de Forlì y también de la gestión administrativa de su ayuntamiento. Ahora, los carabinieri con la ayuda de más de 230 voluntarios quieren devolver a la luz estas obras. Primero, tendrán que recuperarlos del barro, limpiarlos con agua y, posteriormente, congelarlos.

El porqué de esta inusual y desesperada medida nos lo da Livi Pietro, presidente de Frati & Livi, la empresa de restauración que encabeza esta operación: "¿Por qué congelarlo? Porque como con la comida, se interrumpe la actividad metabólica de bacterias y hongos, y nos da tiempo para organizar la parte sucesiva".

También nos ha contado que tardarán más de cinco años en llevar a cabo todo el proceso: desde la recogida hasta su completa "recuperación". Los libros estarán congelados a -25ºC, mediante hielo seco y con un tipo específico de criogenización.

Pero la congelación no es el fin del proceso, es una formar de parar el tiempo y sus estragos. Necesitan ganar tiempo para poder seguir recuperando los libros que todavía se encuentran debajo del agua y que los primeros, no lleguen a pudrirse. Cuando llegue el momento, los descongelarán y, entonces, las autoridades de Forlì, elegirán qué documentos quieren secar y restaurar, y cuáles no.

Las inundaciones en la región de Emilia Romagna desbordaron varios ríos, destrozaron pueblos enteros y dejaron 14 muertos y más de miles de desplazados.