Israel ataca un campo de refugiados en Gaza y mata a tres periodistas en un bombardeo en el sureste de Líbano

La masacre en Oriente Próximo continúa. Esta madrugada han muerto al menos 150 personas en un bombardeo israelí en el campo de refugiados de Jabalia, en la Franja Gaza. En paralelo, el Ejército de Israel ha matado a tres periodistas en un bombardeo contra el edificio en el que se estaban alojando en la ciudad de Hasbaya, en el sureste de Líbano.

Concretamente, ha fallecido un fotógrafo de la cadena de televisión 'Al Manar', identificado como Wisam Qasim, y un fotógrafo y un técnico de la cadena de televisión 'Al Mayadeen'. Según han confirmado, estos se llamaban Ghassan Nayar y Muhamad Reda, respectivamente.

El presidente de la junta directiva de 'Al Mayadeen', Ghassan bin Yido, ha señalado que Israel es "plenamente responsable de este crimen de guerra en el que han sido atacados varios equipos de periodistas", incluido el de su medio de comunicación, y ha agregado que el Ejército israelí "se deleita en matar". Piensa que este ataque ha sido deliberado porque, en su opinión, entre los objetivos de Israel se encuentran periodistas que "han expuesto sus crímenes y, por lo tanto, los odia con sadismo y placer".

El ataque se engloba en el marco de los bombardeos contra el partido-milicia chií libanés Hizbulá y ha tenido lugar sin que se anunciaran órdenes de evacuación en la zona por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Las FDI recientemente identificaron a varios periodistas de la cadena panárabe de noticias 'Al Yazira' como presuntos "terroristas" de Hamás y de Yihad Islámica. Militares israelíes han llegado a ingresar en las oficinas de la cadena en los territorios palestinos y han incautado material periodístico.

Líbano puede caer "por un precipicio humanitario"

La ONU ya ha alertado que Líbano "corre el riesgo de caer por un precipicio humanitario", en el marco de los constantes bombardeos israelíes. En el último se han registrado año más de 2.500 muertos como consecuencia de estos ataques. "No se puede exagerar la urgencia de un alto el fuego inmediato. La espiral de violencia debe detenerse ahora. Mientras persistan las hostilidades, las necesidades humanitarias aumentarán sin control y el sufrimiento se intensificará. Líbano corre el riesgo de caer por un precipicio humanitario. No podemos -de hecho, no debemos- permitir que eso suceda", ha declarado el coordinador humanitario de la ONU para Líbano, Imran Riza.

