Va al hospital pensando que tiene un resfriado y le diagnostican una 'enfermedad carnívora' que lo dejó en la UCI

Simon English, es un bombero retirado de 55 años, que vive en Beverley (Yorkshire) y fue al médico pensando que su esposa le había contagiado un virus respiratorio, un resfriado. Presentaba fiebre, tos y fatiga. Los síntomas no mejoraban.

Ocurrió el pasado mes de marzo cuando se despertó con síntomas parecidos a los de la gripe. Kay, su esposa, trabaja en una escuela, también estaba resfriada en esos momentos y pensó que le había contagiado al tener síntomas similares. "Me sentí como si me estuviera resfriando mucho" , dijo.

A la mañana siguiente, decidió acudir al hospital para realizarse un examen médico y que le recetaran algún medicamento para paliar los síntomas. El hombre se llevó una sorpresa cuando descubrió que lo que sufría no era un resfriado, sino que los médicos le habían diagnosticado fascitis necrosante, una infección bacteriana que provoca la muerte de partes del tejido blando del cuerpo, según recoge el diario 'The Sun'.

Una vez llegado a Urgencias, fue ingresado inmediatamente en el centro hospitalario. Él asegura que las semanas posteriores tiene recuerdos vagos, borrosos. "No puedo recordar qué pasó. Me dieron mucha morfina, alucinaba mucho". "Cuando recuperé la conciencia, un médico me dijo que tenía una afección llamada fascitis necrosante", cuenta.

La fascitis necrosantes es una infección rara, pero grave. Eso le provocó que Simon English estuviera en la UCI durante 3 meses. Ahora, poco a poco está volviendo a la normalidad. Tuvo que ser intervenido y ponerle dos injertos de piel en el glúteo izquierdo y hacerle además una cirugía de estoma temporal.

"Es bastante aterrador pensar en este insecto, realmente. Ahora parezco como si un tiburón me hubiera mordido el trasero", dijo al citado diario. Además, asegura que estuvo cerca de la muerte: "Mi enfermera me dijo que si hubiera esperado más tiempo antes de ir al hospital, no estaría aquí ahora".

Qué es la fascitis necrosante

Muchos la conocen como la 'enfermedad carnívora', se trata de una rara y grave infección y potencialmente mortal que comienza en una herida. Entre sus síntomas destaca: area de la piel afectada que está caliente, enrojecida o inflamada, fiebre o dolor intenso. Recomiendan acudir al médico si se tiene alguno de estos síntomas, especialmente tras una lesión o una operación.

Esta infección puede provocar complicaciones de por vida como consecuencia de la pérdida de extremidades o a las cicatrices que quedan después de la extirpación quirúrgica del tejido infectado.

