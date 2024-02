Un hombre mezcla su esperma con el de su padre para dejar embarazada a su mujer

Un hombre que mezcló su esperma con el de su padre para ayudar a que su pareja quedara embarazada no se verá obligado a someterse a una prueba de paternidad, así lo ha dictaminado el Tribunal Superior de Sheffield, en Reino Unido. El hombre y su pareja tenían problemas de fertilidad y no podían pagar el tratamiento de Fecundación in vitro. Entonces se le ocurrió mezclar su esperma con el de su padre, que luego fue inyectado a la mujer.

El acuerdo siempre tuvo la intención de mantenerse en secreto. Y así nació un niño que ahora tiene cinco años . Todo apunta a que el padre es el abuelo y el padre su hermanastro.

Secreto hasta que el Ayuntamiento de Barnsley tuvo conocimiento de cómo se gestó la concepción del niño, resultado de un procedimiento separado. Entonces presentó una demanda legal para determinar su paternidad. La autoridad municipal pidió al tribunal superior de Sheffield que ordenara al hombre hacerse una prueba de ADN para determinar si era el padre .

Sin embargo, el tribunal ha dictado una sentencia en contra del Ayuntamiento de Barnsley. Considera que "no tiene ningún interés en el resultado". "Es posible que desee saber quién es el padre biológico, pero no tiene ningún interés en el resultado de su solicitud", indica.

El Tribunal Superior dictamina que el consejo de Barnsley no tiene derecho a obligar a un hombre a realizar una prueba de ADN para determinar la paternidad de su hijo. "El deseo de defender el interés público de mantener registros precisos de los nacimientos no confiere un interés personal en la determinación de dicha solicitud".

"Eso es asunto de ellos"

El juez concluye que la familia tal vez desee someterse a una prueba de paternidad para decírselo al niño en una fecha posterior "pero eso es asunto de ellos". Y por el bien del niño es mejor que, de momento, no sepa cómo ha sido concebido. "Si se enterara podría sufrir un daño emocional", alega el juez en su sentencia.

"El hombre mantiene una relación de padre con su hijo y que depende de él y de la madre su bienestar". Además añade que "hay que reconocer que las circunstancias de la concepción del niño ya no se pueden deshacer".

"Sin pruebas, su paternidad biológica sigue siendo incierta, pero existe una gran posibilidad de que la persona que cree que es su abuelo sea su padre biológico, y que la persona que cree que es su padre sea su hermanastro".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com.