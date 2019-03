Hagel renuncia como secretario de Defensa en EEUU

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció la renuncia de su secretario de Defensa, Chuck Hagel, de quien dijo que ha realizado un trabajo "ejemplar" durante sus casi dos años al frente del Pentágono. Obama compareció en la Casa Blanca y dijo que, tras varias semanas de conversaciones, él y Hagel coincidieron en que es el "momento apropiado" para que abandone el Pentágono, donde permanecerá, no obstante, hasta que sea nombrado su sucesor.

Las tensiones con destacados asesores de la Casa Blanca, en particular sobre la estrategia para combatir al grupo yihadista Estado Islámico (EI) y con respecto a Siria, han derivado en la renuncia de Hagel, un exsenador republicano que compareció junto a Obama y el vicepresidente, Joe Biden. La marcha de Hagel es la primera en el Gobierno de Obama tras la derrota de los demócratas en las elecciones legislativas del pasado 4 de noviembre, en las que los republicanos se hicieron con el control total del Congreso.

Durante su comparecencia Obama recordó el pasado de Hagel como excombatiente veterano de la guerra de Vietnam, algo que le ha hecho"entender" y preocuparse por los militares estadounidenses "como pocos". La "decisión" de dejar el Pentágono "no es fácil para él, pero me considero muy afortunado de haberlo tenido como secretario de Defensa", enfatizó Obama. Aunque públicamente la Casa Blanca insiste en que la marcha de Hagel ha sido una decisión tomada de mutuo acuerdo con el presidente, altos cargos han señalado a la prensa, a condición de que se mantenga su anonimato, que Obama quiere cambiar de estrategia en su política de defensa y cree que el exsenador no es la persona más adecuada para ello.

Por su parte, Hagel explicó durante la comparecencia que este mismo lunes presentó su carta de renuncia a Obama y que dirigir el Departamento de Defensa desde febrero de 2013 ha sido "el mayor privilegio" de su vida. "Continuaré apoyándolo, señor presidente", dijo a Obama al destacar, además, el "extraordinario liderazgo" del mandatario y del vicepresidente Biden.

Hagel llegó al Pentágono a comienzos del año pasado para gestionar la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán y el recorte del presupuesto gubernamental para Defensa, pero durante su mandato ha tenido que enfrentarse al ascenso del EI como amenaza mundial y a la crisis con Rusia por el conflicto en Ucrania. Su renuncia llega, además, cuando acaba de conocerse que Obama firmó recientemente una orden para autorizar la extensión del papel de las tropas estadounidenses en Afganistán en 2015 y por la que podrían implicarse en acciones de combate. Hagel fue un gran crítico de George W. Bush durante su presidencia y de la guerra de Irak, algo que contribuyó a su amistad con Obama cuando ambos eran senadores.

Senador republicano entre 1996 y 2008, dejó la política para ser profesor en la Universidad de Georgetown y, antes de llegar al Pentágono, era presidente del Atlantic Council, un centro de estudios especializado en seguridad y defensa.