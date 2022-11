Guerra Ucrania Rusia hoy, última hora de la entrada de tropas ucranianas en Jersón en directo

El viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Riabkov, ha confirmado este viernes un encuentro con Estados Unidos para negociar un nuevo acuerdo que sustituya al Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START) a finales de noviembre o la primera semana de diciembre.

"No voy a negar que el tema de las inspecciones será el tema de discusión en el encuentro, pero este no es el único e incluso diría que no es el tema principal. Durante el tiempo pasado, hemos acumulado mucho de temas que es obligatorio considerar con los estadounidenses", ha explicado Riabkov según la agencia de noticias estatal TASS.