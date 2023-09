Estados Unidos advierte a Corea del Norte que "pagará un precio en la comunidad internacional" si proporciona armas a Rusia

Estados Unidos ha advertido este martes a Corea del Norte que en el caso de que esta suministre diferente tipo de armamento a Rusia en su guerra con Ucrania "pagará un precio en la comunidad internacional".

Además, desde el país norteamericano se ha avisado a los norcoreanos que también respeten su compromiso público de que no no facilitarán ningún tipo de suministro armamentístico al país dirigido por Vladimir Putin. "Instamos a Corea del Norte a que cese sus negociaciones sobre armas con Rusia y respete el compromiso público que Pyongyang ha asumido de no proporcionar ni vender armas a Rusia", dice el Departamento de Estado de Estados Unidos.

"Si lo hacen pagarán un precio en la comunidad internacional"

"Proporcionar armas a Rusia para usarlas en el campo de batalla contra silos de grano e infraestructura de calefacción de las principales ciudades mientras nos acercamos al invierno para tratar de conquistar territorio de otra nación soberana no va a dejar bien a Corea del Norte y pagará un precio por ello en la comunidad internacional", explicó Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

Sullivan, por su parte, aseguró de esta manera que Washington seguirá buscando oportunidades para disuadir a los norcoreanos de dar ese paso. El país presidido por Joe Biden denunció hace una semana que la negociación entre Rusia y Corea del Norte para la compra de armas sigue avanzando y eso permitiría que el ejército de Putin tenga más respuestas para luchar con los soldados ucranianos.

Los periódicos ya avisan de que Jong-Un viajará a Rusia en septiembre

En los principales periódicos estadounidenses (The New York Times y The Washington Post) se explica que el líder norcoreano, Kim Jong-un, planea viajar próximamente Rusia para hablar con el presidente ruso, Vladímir Putin, y sellar ese posible intercambio.

Por otra parte, el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, también apuntó que Estados Unidos "ha sido increíblemente claro sobre las potenciales consecuencias de que cualquier país adopte medidas que apoyen a Rusia a avanzar en su ilegal e injusta guerra".

Las bombas de racimo, muy mortíferas

Este martes también se ha conocido según un informe de la ONG Human Rights Watch (HRW) que las bombas de racimo provocaron en 2022 al menos 987 muertos y heridos en todo el mundo, que circunscribe la práctica totalidad de estas víctimas, casi 900, al conflicto en Ucrania, donde este tipo de municiones se ceba de manera especial con la población civil.