Una enfermera oncóloga se disculpa con sus pacientes tras recibir el diagnóstico de cáncer

La enfermera oncóloga Lindsay Norris ahora entiende todo el dolor por el que han pasado sus pacientes con cáncer. Entiende el dolor, la rabia, el pánico y la confusión que sufren.

Lindsay escribió una entrada en un blog: "Estimados pacientes de cáncer que he cuidado, lo siento. No lo entendí". Se disculpa porque creía que sabía lo que se sentía al pasar por este camino, pero realmente no era así.

"No conseguí saber lo que se siente al escuchar esas palabras, ni saber lo dura que es la espera del proceso, tampoco lo incómodo que es comunicárselo a tu gente. Lo siento, no lo entendí", son algunas de las palabras de Norris.

Norris fue diagnosticada de cáncer a finales de septiembre, tras varios estudios. Ella escribió la publicación para compartirlo con sus amigos, con la intención de compartir la visión más profunda de lo que se siente.

La enfermera explicó que no esperaba que su ensayo se volviese viral, pero agradece que sus palabras hayan tocado tantos corazones. "Es emocionante ver que tanta gente puede relacionarse con lo que dije, pero también es lamentable", puntualizó.