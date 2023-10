Se disfraza de payaso de 'It' para atemorizar a un pueblo y desafía a la Policía para atraparlo

El pequeño pueblo Skelmorlie, situado al oeste de Escocia, está atemorizado por culpa de un payaso. El payaso, disfrazado con un traje de Pennywise, ha ido dejando globos rojos por toda la localidad escocesa y desafiando a la policía en vídeos. Así lo recoge el medio 'Walesonline'.

Pennywise es el payaso asesino de la película 'IT'de Stephen King. Este hombre, del que nadie sabe su verdadera identidad, se ha creado una cuenta de Facebook con el nombre Cole Deimos, que en la mitología griega, era la personificación del terror. Además, asegura que estudió en Clown School, la 'Escuela de Payasos'.

Ha publicado un vídeo en el que aparece sentado en un banco y por distintas calles de la localidad con un globo rojo en la mano. Reta a la policía a atraparlo. "Should I smile for the cameras?(¿Debería sonreír a la cámara?)", escribe en el vídeo publicado en Facebook.

Además de aterrorizar a los habitantes de la localidad escocesa, reta a la policía a encontrarlo. "¿Crees que me importa? Tendrían que atraparme primero de todos modos y sí, es un reto (Do you think that I care? They'd have to catch me first anyway and yes thats a dare)"

"¿Por qué no me dejas las bromas a mí? (Why don't you leave the jokes to me?) (...) solo quiere jugar en esta llamada ciudad dormida así que ven y únete (he just wants to play in this so called sleepy town so come and join in)", son algunas de las frases que se pueden leer en el vídeo.