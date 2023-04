Día del Parkinson: Personajes famosos con esta enfermedad

El 11 de abril se conmemora el Día Mundial del Parkinson, que tiene como objetivo concienciar a la sociedad acerca de esta enfermedad, así como dar a conocer sus síntomas. Asimismo, con esta jornada también se pretende que las personas afectadas soliciten ayuda médica y que se muestre que pueden tener una buena calidad de vida a pesar de sus limitaciones.

Esta fecha coincide con el aniversario del nacimiento de James Parkinson, un neurólogo británico que en 1817 descubrió lo que en aquel tiempo denominó parálisis agitante, y hoy, esta parálisis se conoce como parkinson.

Esta enfermedad neurodegenerativa afecta las regiones del sistema nervioso central que se encargan de la producción de dopamina, un neurotransmisor que se relaciona con los movimientos motrices.

Síntomas y tratamiento del Parkinson

El parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente, después del alzhéimer. Los síntomas aparecen de forma progresiva, afectando algunas zonas del cuerpo como las manos, los brazos, las piernas y la cara. Más tarde se extiende a todo el cuerpo, causando rigidez motora, temblores, problemas de equilibrio y coordinación.

Básicamente, los síntomas más característicos de esta enfermedad degenerativa son:

Temblores . Generalmente comienzan en una extremidad, como la mano o los dedos. Asimismo, puede que la mano tiemble mientras se está en reposo, y que el temblor disminuya cuando se lleve a cabo alguna tarea.

. Generalmente comienzan en una extremidad, como la mano o los dedos. Asimismo, puede que la mano tiemble mientras se está en reposo, y que el temblor disminuya cuando se lleve a cabo alguna tarea. Movimientos lentos . Con el tiempo, la enfermedad del parkinson puede retardar los movimientos y hacer que las tareas simples resulten más complicadas.

. Con el tiempo, la enfermedad del parkinson puede retardar los movimientos y hacer que las tareas simples resulten más complicadas. Rigidez muscular .

. Deterioro de la postura y el equilibrio .

. Pérdida de movimientos automáticos , como parpadear, sonreír o mover los brazos al caminar.

, como parpadear, sonreír o mover los brazos al caminar. Cambios en el habla . Se habla más despacio o con más dudas. Además, discurso puede volverse más monótono.

. Se habla más despacio o con más dudas. Además, discurso puede volverse más monótono. Dificultad en la escritura. Escribir puede resultar muy complicado a las personas que padecen este trastorno.

A pesar de que la enfermedad del parkinson no tiene cura, los medicamentos podrían mejorar de forma notable los síntomas. No obstante, en el campo de la investigación, se siguen estudiando las causas del parkinson y no se pierde la esperanza de que en un futuro se halle la solución completa para acabar con esta enfermedad.

Día del Parkinson: ¿Qué personajes famosos sufren esta enfermedad?

Los personajes famosos, gracias a su posición y notoriedad, son los que otorgan más visibilidad a esta enfermedad.

Michael J.Fox, conocido por su papel en la saga de películas de 'Regreso al Futuro', fue diagnosticado de parkinson antes de cumplir los 30 años. Este hecho supuso un antes y un después en su vida, pero él siguió adelante gracias a su tenacidad y al incondicional apoyo de su esposa y amigos. Actualmente, ha creado su propia fundación a través de la cual apoya y busca fondos para buscar una cura.

Asimismo, la actriz Helen Mirren confesó en 2014 que padecía esta enfermedad. Desde su diagnóstico, se ha involucrado activamente en distintas asociaciones, como la Asociación Británica del Parkinson, de la que es imagen.

Tras la muerte del carismático actor Robin Williams en 2014, su esposa declaró que llevaba varios años luchando contra los síntomas de esta enfermedad neurodegenerativa.

Por último, otro de los famosos que sufrían esta enfermedad era Mohamed Ali, uno de los mejores boxeadores de la historia. Tres años después de retirarse del boxeo, fue diagnosticado de parkinson.