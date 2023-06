Día Mundial del Refugiado: ¿por qué se celebra este día?

El 20 de junio de cada año es el día escogido para celebrar el Día Mundial del Refugiado. Se trata de una fecha destinada a recordar a todas las personas que han tenido que salir de su hogar por causas forzosas y también a crear conciencia entre la población sobre la situación que sufren los refugiados.

Esta jornada fue designada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de diciembre del año 2000, estableciendo que a partir del año siguiente comenzaría a celebrarse el Día Mundial de los Refugiados cada 20 de junio. Desde ese momento han pasado más de veinte años y, a pesar de lo que se pudiera pensar, la situación no ha mejorado.

Al pensar en refugiados hay que tener claro que se trata de personas que han tenido que huir de sus hogares por causa de fuerza mayor. Las más comunes son las guerras, persecuciones y todo tipo de violencias. El Día Mundial del Refugiado es una ocasión para fomentar la comprensión y la empatía hacia las personas refugiadas y desplazadas en consideración de las difíciles circunstancias en las que se encuentran. También es el momento perfecto para mostrar la solidaridad y el apoyo de la sociedad hacia ellos.

Los preocupantes datos sobre refugiados en la actualidad

Los datos sobre los refugiados que manejan las Naciones Unidas son de lo más preocupante. Y lo peor, no paran de aumentar de forma terrible. A finales del año 2021 se estimaban en 89 los millones de personas obligadas a abandonar sus hogares por causa de fuerza mayor. Pero, con la Guerra de Ucrania, la situación empeoró todavía más, alcanzando en 2022 los 100 millones de personas refugiadas.

Por todo esto, sigue siendo más necesario que nunca celebrar el Día de los Refugiados. Si queremos saber qué es concretamente un refugiado, podemos atender a la definición de ACNUR que especifica que es “toda persona que debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de su país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores no quiera regresar a él”.

Si quieres sumarte a la celebración del Día de los Refugiados, puedes hacerlo apoyando a la causa de manera pública o colaborando con alguna ONG que los ayude de forma directa. ACNUR lanza cada año diferentes iniciativas para mostrar la solidaridad con los refugiados. Porque nunca sabes cuándo podría tocarte a ti. Todas las personas tenemos derecho a buscar protección sin importar el origen y por eso la sociedad debe despertar su conciencia colectiva hacia los refugiados.