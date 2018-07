50 ex altos cargos de Seguridad de EEUU creen que Donald Trump sería un "peligroso presidente"

Unos 50 ex altos cargos de Seguridad de Estados Unidos, incluido un ex director de la CIA, han hecho pública una carta en la que anuncian que no votarán por el candidato presidencial republicano, Donald Trump, por considerar que no está "cualificado" y que sería "un peligroso presidente".

Entre los firmantes de la declaración figuran varios exsecretarios de Seguridad Nacional y ex altos cargos de la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia. "Donald Trump no está cualificado para ser presidente y comandante en jefe", han subrayado los firmantes. "Estamos convencidos de que sería un peligroso presidente y pondría en riesgo nuestra seguridad nacional y nuestro bienestar", han afirmado.

La misiva hace hincapié en los riesgos que implica el temperamento imprevisible de Trump, su desconocimiento de la legislación de Estados Unidos y de la Constitución y su actitud agradecida con algunos de los países considerados enemigos de Estados Unidos.

"Fundamentalmente, Trump carece del carácter, los valores y la experiencia para ser presidente", han afirmado los 50 ex altos cargos. "Debilita la autoridad moral de Estados Unidos como líder del mundo libre", han asegurado.

Entre los firmantes de esta crítica misiva figuran Tom Ridge y Michael Chertoff, que fueron secretarios de Seguridad Nacional con George W. Bush como presidente y el general Michael Hayden, que fue director de la CIA y de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense (NSA).