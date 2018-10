Agreden a una mujer en el metro de Londres por hablar castellano

Una mujer ha sido agredida en el metro de Londres por hablar en castellano con otra a través de su teléfono móvil. Los hechos ocurrieron entre las paradas de Dalston Kingsland y Canonbury a principios de esta semana, según publica Independent.

La mujer estaba hablando por teléfono cuando un hombre se le acercó y le dijo a gritos: "Debes hablar en inglés, estás en Inglaterra. No deberías hablar otros idiomas". La mujer no podía o no sabía responderle en inglés por lo que le respondió en castellano y ante esto, el atacante le propinó un puñetazo.

Uno de los testigos del suceso, Enrik Del Sol, ha explicado que "alguien activó la parada de emergencia pero el atacante se fue sin que nadie tratara de detenerlo".

Posteriormente la Policía británica detuvo a un hombre de 56 años como presunto autor de la agresión, aunque por el momento se desconoce qué delitos se le imputan.

Este no es el primer caso de homofobia en Londres, en abril de este mismo año, una mujer de 24 años fue atacada en el Metro por hablar castellano.