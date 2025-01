Un adolescente con una enfermedad terminal, en coma tras esperar 14 horas en el pasillo de un hospital

Mark McAvoy, de 18 años, padece una enfermedad terminal. El 6 de enero comenzó a sufrir un fuerte dolor de estómago y vómitos, por lo que sus padres lo llevaron a urgencias del Hospital Universitario Queen Elizabeth de Glasgow, Escocia. A pesar de su estado crítico, que incluía parálisis cerebral y escoliosis, le dijeron a Mark que no había camas disponibles, dejándolo en medio del pasillo.

El estado de Mark fue empeorando cada vez más y, al día siguiente, fue diagnosticado con una úlcera estomacal, lo que desencadenó una complicada cirugía de ocho horas de duración el miércoles. Después de la operación, fue trasladado a la UCI y puesto en coma inducido para que su cuerpo se recuperara de la experiencia traumática.

Reacción de los padres y denuncias al NHS

El padre, Leanne McAvoy, de 43 años, acusa al hospital de carecer de los recursos necesarios para darle una atención adecuada a su hijo y afirma que el hecho de que su hijo se encuentre en coma se podría haber evitado si hubiera recibido un tratamiento rápido a su llegada al hospital, según informa el 'Daily Record'.

La madre, angustiada, relataba: "Llamé al NHS 24 y me aconsejaron que fuéramos al hospital, así que lo llevé en el coche. Le expliqué al personal de recepción sobre sus otras condiciones y que su salud puede deteriorarse rápidamente y me dijeron que no tenían camas".

"Lo dejaron en ese carrito en un pasillo durante 14 horas y su ritmo cardíaco subía y bajaba. Les dije a las enfermeras que había estado en cuidados terminales durante los últimos dos años, pero nadie parecía tener en cuenta lo que estaba sucediendo".

El empeoramiento de la situación

La madre de Mark también añade que estuvieron esperando durante horas, mientras que ella trataba de hacer ver a los médicos que su hijo seguía empeorando. La madre comenzó a entrar en pánico al apreciar todo el dolor que estaba sufriendo en ese momento su hijo, y al ver que lo estaban empezando a perder: "lo veía deteriorarse frente a mis ojos."

"Al final tuve que llamar a una enfermera del hospicio que nos apoya para que viniera al hospital y hablara con el personal. Pero si lo hubieran visto más rápido, tal vez no estaría en coma ahora luchando por su vida". Mark permanece en coma mientras Leanne arremete contra el estado del NHS.

Este hecho se produce después de que el ministro principal de Escocia, John Swinney, anunciara que ha asumido el control directo de la respuesta de su Gobierno al servicio afectado por la crisis. El primer ministro preside las reuniones semanales de los servicios de salud y también ha visitado una unidad de accidentes y emergencias (A+E) en Edimburgo a principios de este año para comprender la "enormidad" de los desafíos.

Este incidente ocurre en medio de una creciente crisis en el NHS escocés, que enfrenta una alta demanda de atención y una escasez crítica de personal. Más de 800.000 escoceses están en listas de espera y la situación empeoró durante las fiestas de Navidad, cuando casi 1.700 personas esperaron más de doce horas en urgencias.

La crisis del NHS y las quejas al gobierno escocés

Leanne McAvoy instó al gobierno escocés a tomar medidas más efectivas para abordar los problemas del sistema sanitario. "Ya es hora de que John Swinney se enfrente a esta crisis, pero espero que tome medidas reales y no se limite a celebrar un montón de reuniones", dijo, refiriéndose al Ministro principal de Escocia.

NHS Greater Glasgow and Clyde se ha disculpado con la familia de Mark. Un portavoz comentó lo siguiente: "Como es el caso en todo el país, todos nuestros servicios están bajo una presión considerable, y la llegada del invierno ha traído desafíos adicionales. Si bien no podemos comentar sobre casos individuales de pacientes debido a la confidencialidad, nos gustaría disculparnos con Mark y su familia por la angustia causada por cualquier retraso en el tratamiento".

