Más de 200.000 personas piden en internet que el perro de la auxiliar no sea sacrificado

APOYO CIUDADANO PARA EL MARIDO DE LA AUXILIAR

El marido de la auxiliar de enfermería contagiada de ébola, Javier Limón, ha conseguido con su llamamiento público reunir más de 200.000 firmas en la plataforma www.change.org para que su perro, 'Excálibur', no sea sacrificado si no se confirma un riesgo real de contagio. Fue una usuaria particular quien recogió la petición en la plataforma para solicitar el apoyo ciudadano.