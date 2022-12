Le toca el tercer premio a toda la empresa y ella no lleva nada: "Se va a comer un carabinero"

Si te toca la Lotería de Navidad la alegría es inmensa. También lo es si les toca a tu familia, amigos o gente de tu alrededor. Pero, ¿qué pasa si el tercer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad les toca a todos tus compañeros de trabajo pero a ti no porque decidiste no comprar el décimo común de la empresa?

Pues esto es lo que le ha ocurrido a Susana, una joven andaluza que pensó que con la cantidad de números que hay en el bombo era muy difícil que tocase el mismo que llevaban sus compañeros. Ante la euforia del resto el equipo al enterarse que el tercer premio correspondía con las cifras del décimo que jugaban, el 45250, no le ha quedado más remedio que resignarse y tomárselo con mucho humor.

"Da mucha alegría ver a la gente cómo lo sienten pero yo no he podido experimentarlo. Me alegro mucho por ellos y eso quiere decir que hay más trabajo para mí", ha confesado entre risas.

En esta ocasión Susana no se embolsará los miles de euros que sí disfrutarán sus compañeros, pero tampoco se quedará sin nada. "Olé y qué carabineros se va a comer mi Susi", le ha gritado una compañera en un intento por animarla. Puedes ver cómo ha sido el momento en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Se queda en Madrid

El tercer premio de la Lotería de Navidad 2022 ha sido uno de los menos madrugadores. A las12:01 horas lo han cantado los niños de San Ildefonso, Adrián Monteiro y Fabián Aarón Vega. Tampoco ha sido el más viajero. Se ha repartido íntegramente en esta empresa de tecnología. En cambio, el mapa de localidades premiadas con el Gordo este año es uno de los más variados.

La administración Doña Juanita, en la madrileña calle de Alcalá, ha sido la encargada de vender 1800 décimos del 45250, la serie completa. "Estamos emocionados, aunque, de momento, hemos recibido más llamadas de periodistas que de agraciados", ha explicado Joana Torres, trabajadora de la administración.