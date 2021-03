Sorteo del Día del Padre ONCE: Comprobar cupón, resultado y premios del extra de hoy, en directo

Si eres uno de los premiados del sorteo Extra del Día del Padre de la ONCE de hoy 19 de marzo, podrás cobrar tu premio en un punto de venta autorizado si has comprado tu cupón a un vendedor de la ONCE. Pero si has realizado tu compra online, el dinero del premio del Sorteo especial del Día del Padre se te ingresará a tu cuenta virtual. Desde ahí, podrás transferir tu premio del sorteo extra de la ONCE a tu cuenta de banco.