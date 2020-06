Sorteo Extra del Día del Padre ONCE 2020: Comprobar resultado del sorteo de hoy domingo 21 de junio

En breves instantes podrás consultar el resultado del Sorteo Extra del Día del Padre de la ONCE 2020 que se celebra hoy, domingo 21 de junio. Comprueba si tu número del sorteo de la ONCE por el Día del Padre ha sido uno de los premiados. Puedes ganar 17 millones de euros.

El Sorteo Extra del Día del Padre 2020 vuelve hoy tras haberse suspendido por la crisis del coronavirus. El sorteo de la ONCE reparte así 1 millón de premios de hasta 17.000.000 euros. La emisión del sorteo de hoy consta de 100.000 números y 100 series de cada número. Cada cupón del Sorteo Extra del Día del Padre tiene un precio de 5 euros.

El primer premio del Sorteo Extra del Día del Padre de la ONCE es de 17.000.000 €. Pero si no resultas ganador, también podrás optar a 99 premios de 40.000 € a todas las series de un número de 5 cifras y 900 premios de 1.500 €. El Sorteo de la ONCE del Día del Padre reparte además 9.000 premios de 100 € y 90.000 premios de 10 €, además de miles de premios más a terminaciones y reintegros.

Si tu número resulta uno de los premiados en el Sorteo Extra del Día del Padre, debes saber que el mínimo exento de los premios de loterías de cara a Hacienda es de 40.000 €. Es decir, para el sorteo Extra Día del Padre de la ONCE, todos los premios inferiores a 40.000 € estarán exentos de impuestos. Para premios superiores a esa cantidad se les aplicará una retención del 20 %.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del Sorteo Extra del Día del Padre de la ONCE 2020 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.