Sorteo Extra del Día de la Madre 2020: ¿Se puede comprar un número de la ONCE?

El Sorteo Extra por el Día de la Madre 2020 de la ONCE estaba programado para que se celebrara el domingo 3 de mayo, coincidiendo con el propio Día de la Madre. Sin embargo, la situación excepcional que estamos viviendo provocada por la crisis sanitaria del coronavirus afectará también a la celebración del Sorteo Extra del Día de la Madre de la ONCE.

Como consecuencia de las prórrogas del estado de alarma por el coronavirus, la ONCE ha publicado un comunicado oficial en el que explica las medidas adoptadas en relación a sus productos de lotería. En concreto, sobre el Sorteo Extra del Día de la Madre, la organización de Juegos Once aclara: "Aun cuando el Estado de Alarma quede levantado el domingo 26 de abril, y no se acuerden nuevas prórrogas, el período de comercialización del Sorteo Extra del Día de la Madre de la ONCE quedará reducido a un máximo de 8 días, lo que hace inviable la celebración del mismo. Por ello, se acuerda cancelar definitivamente la comercialización y realización del Sorteo Extra del Día de la Madre de la ONCE cuya celebración estaba prevista para el domingo 3 de mayo de 2020".

Entre las decisiones tomadas, se halla por tanto la suspensión del inicio de comercialización del cupones del Sorteo Extra del Día de la Madre, que habría comenzado el día 20 de marzo de 2020 y hubiese culminado el mismo día del sorteo, el 3 de mayo del mismo año.

No obstante, Juegos Once permitirá únicamente la venta de Eurojackpot y productos de Lotería Instantánea.