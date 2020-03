Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE han anunciado la suspensión de todos sus sorteos y la venta de cupones y décimos hasta que acabe el estado de alarma por el coronavirus. La organización de SELAE lo ha hecho a través de un comunicado en su página web donde avisaba de la suspensión de la comercialización de cupones de los próximos sorteos y del pago de premios inferiores a 2.000 euros.

Por su parte, la ONCE ha paralizado también la celebración de nuevos sorteos desde hoy y por tanto, ya no se podrán comprar cupones para ninguno de los sorteos habituales: Cupón Diario, Super Once, 7/39, Cuponazo de la Once y Sueldazo de la ONCE. También queda suspendido el Sorteo Extra del Día del Padre de la ONCE 2020 hasta que finalice el estado de alarma por el coronavirus.

Los usuarios no podrán adquirir nuevos décimos o cupones para ninguno de los sorteos de Loterías y Apuestas del Estado ni de la ONCE a través de ningún canal online u offline. Sin embargo, en el caso de SELAE se podrán seguir cobrando aquellos premios superiores a 2.000 euros en las sucursales bancarias, aunque desaconsejan acudir al banco mientras continúe la pandemia del coronavirus.

Los únicos sorteos a los que podrás jugar durante el estado de alarma por el coronavirus son el Euromillones, incluyendo el Millón de Euromillones, y el Eurojackpot de la ONCE. Para ambos sorteos de lotería podrás comprar tu décimo en las páginas de cada una de las organizaciones y probar suerte en estos tiempos de confinamiento.