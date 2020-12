Resultado Lotería: Comprobar número de la Lotería Nacional, Sueldazo de la ONCE, La Primitiva y Bonoloto hoy sábado 05 de diciembre de 2020

Estamos a la espera de conocer el resultado de la lotería de hoy, sábado 05 de diciembre de 2020 con los últimos sorteos de la Lotería Nacional, La Primitiva, Sueldazo ONCE y Bonoloto. Todos los números premiados en los sorteos celebrados hoy.

Lotería Nacional

El primer premio de la Lotería Nacional de hoy, sábado 05 de diciembre de 2020 ha sido para el número 41.464, dotado con 300.000 euros a la serie. El segundo premio, que asciende a 60.000 euros a la serie, ha agraciado al número 860. Los reintegros de la Lotería Nacional del jueves han sido para los números acabados en 2 8 4.

Resultado La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 05 de diciembre de 2020 es el X, siendo el número complementario el X y el reintegro el X. El número premiado en el sorteo del Joker es el X, premiado con 1 millón de euros.

Sueldazo de la ONCE

El resultado del sorteo del Sueldazo de la ONCE celebrado hoy , sábado 05 de diciembre de 2020 ha agraciado al número X de la serie X que ha resultado premiado con un sueldo de 5.000 euros al mes durante veinte años más 300.000 euros al contado. Los números del X que no coincidan con la serie otorgan un premio de 20.000 euros.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Resultado Bonoloto

Ya conocemos el resultado de la Bonoloto de hoy, sábado 05 de diciembre de 2020, que ha agraciado a la combinación conformada por los números X, siendo el número complementario el X y el reintegro del sorteo el X.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Sueldazo ONCE, Lotería Nacional, La Primitiva y Bonoloto son aquellos que hace públicos Loterías y Apuestas del Estado y la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.