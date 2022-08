Reciben ocho dólares de la Lotería de Oregón después de que sus perros se comieran el boleto ganador

Una pareja de Oregón, Estados Unidos, es ocho dólares más rica tras haber recibido la compensación de la administración de lotería del Estado. Todo se debe a que los perros de la pareja se comieron el boleto ganador.

Son muchas las maneras en las que los funcionarios de la lotería estatal han visto los boletos. Lavados en el bolsillo del pantalón, abandonados en charcos o 'arrollados' por los coches en medio de la carretera. Sin embargo, nunca habían visto uno roto por dos Alaskan Klee Kai, los perros de Rachel y Nathan Lamet, la pareja afortunada.

"Por alguna razón, dejamos el boleto en la otomana –una especie de sofá sin respaldo ni brazos y que tampoco tiene cabecera– y decidieron que estaba delicioso", dijo Rachel en un comunicado de prensa. "Me fui a la cama y cuando me desperté estaba comido hasta el punto de que pensé que no se podía revisar", agregó Rachel. "Él dijo que seguro que es un ganador". Por ello, el matrimonio decidió enviar lo que quedaba de boleto a la Lotería de Oregón, junto con una foto de Apple (11 meses) y Jack (2 meses) y una nota que explicaba lo ocurrido.

Según el comunicado, la Lotería de Oregón permite a las personas enviar sus boletos ganadores por correo, una gestión que puede demorarse alrededor de 10 días hábiles. Afortunadamente se pudo reconstruir el billete y Nathan estaba en lo cierto. El boleto del crucigrama de oro del faraón resultó estar premiado con ocho dólares. Desde entonces la pareja ha decidido entretenerlos un poco más: "Definitivamente estamos comprando más juguetes para masticar, pasan por mucho. Los amamos, pero a veces están locos".