Por qué la Lotería del Niño toca más que la Lotería de Navidad

El 6 de enero se celebrará otro de los eventos más esperados del año de Loterías y Apuestas del Estado, el Sorteo Extraordinario del Niño. También conocida como la Lotería de Reyes por el día en que se produce, una de las dudas que suscita es por qué toca más la Lotería de Niño que el Sorteo Extraordinario de Navidad, que se produjo en diciembre.

Si todavía no tienes tu décimo no y quieres jugar al Sorteo Extraordinario del Niño de este año no te olvides de hacerlo antes de la fecha límite, se puede comprar tanto en puntos de venta físicos oficiales como online. En el localizador de números de Antena 3 Noticias podrás saber dónde se vende la combinación de cifras que quieres para participar en esta lotería.

Por qué toca más el sorteo del Niño

Uno de los aspectos a tener en cuenta sobre por qué el Sorteo del Niño 2023 toca más que el Sorteo de Navidad es que el primero tiene una menor cantidad de premios a repartir aparentemente, porque se forma únicamente de: primer premio, segundo, tercero, aproximaciones, centenas, últimas cifras y reintegro. Sin embargo, la Lotería de Navidad parece que tiene más categorías de premios, como el primero, segundo, tercero, diferentes cuartos y quintos números agraciados, etc.

Incluso, el Sorteo del Niño 2023 reparte la 700 millones de euros en premios, frente a los 2.408 millones de la Lotería de Navidad. Aunque, la emisión de la Lotería Nacional del Niño es de 50 series de 100.000 billetes cada una frente a las 172 series de 100.000 billetes del sorteo extraordinario celebrado de diciembre.

Diferencias y motivos

El secreto que explica por qué el Sorteo del Niño toca más que el la Lotería de Navidad se encuentra en los reintegros, es decir, el premio que te permite recuperar lo gastado en el décimo. Y es que en el Sorteo Extraordinario del Niño hay tres números agraciados con reintegro, 29.999 premios para esta categoría, mientras que en el sorteo de Navidad solo un número se lleva la devolución con 9.999 premios.

En el Sorteo del Niño 2023 el último número del primer premio se corresponde con el reintegro, pero además habrán dos extracciones más de los bombos para anunciar otros dos números agraciados con la devolución. La Lotería del Niño cuenta con 37.920 premios por serie, frente a los 15.304 de la Lotería de Navidad.