¿Hasta qué hora puedo comprar un décimo del Sorteo de Julio de la Lotería Nacional de hoy 9 de julio?

El Sorteo Extraordinario de Julio de Lotería Nacional ya está aquí. Este sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado llega con el objetivo de alegrar la vida a unas cuantas personas. Y ya de paso que se puedan vivir unas vacaciones inolvidables gracias al pellizquito que puedes conseguir si ganas alguno de los premio este sábado 9 de julio. En la época veraniega siempre aparecen gastos extra con los que no contábamos así que jugando a este juego de azar de Loterías y Apuestas del Estado podrás ganarte un dinerillo y vivir las vacaciones de tu vida.

Este Sorteo Extraordinario de Julio de Lotería Nacional se celebra el sábado 9 de julio. Está todo dispuesto para que el acto se celebre con total normalidad: los bombos listos, las bolas preparadas y el buen ambiente en el aire. Está previsto que este sorteo de julio comience a las 13:00 horas (horario peninsular). El lugar elegido es el Salón Central de la sede nacional de Apuestas y Loterías del Estado.

¿Hasta qué hora puedo comprar mi décimo de la Lotería Nacional?

Si todavía no lo has hecho, te recordamos que puedes comprar tu décimo del Sorteo Extraordinario de Julio 2022 de la Lotería Nacional hasta 1 hora antes del inicio del sorteo. Esta hora de cierre de venta de décimos es válida tanto para los que se venden en las administraciones de lotería físicas como para los que se compran de forma online. Así que si quieres hacerte con un décimo, no te despistes. Están a la venta a un precio de 15 euros.

El Sorteo Extraordinario de Julio llega cargado de premios

Si todavía no tienes claro si quieres comprar un décimo del Sorteo de Julio, tras ver cuáles son los premios más importantes, no tendrás dudas:

- Un Primer Premio de 1.500.000 de euros a la serie

- Un Segundo Premio de 250.000 euros a la serie

- Un Tercer Premio de 150.000 euros a la serie

- 12 premios de 75.000 euros a la serie

- 50 premios de 3.750 euros a la serie

Suena apetecible, ¿verdad? Recuerda que podrás seguir el Sorteo Extraordinario de Julio de Lotería Nacional en directo a través de la web de Antena 3 Noticias. Quizás acabes el día con una gran sonrisa y con unos cuantos euros más en tu bolsillo. ¡Mucha suerte!