¿Hasta qué hora puedo comprar un décimo del Sorteo de Cruz Roja de hoy 21 de julio?

El Sorteo de Cruz Roja que se celebra hoy, 21 de julio, es uno de los más solidarios de todo el año. Conocido como Sorteo de Oro, puesto que los principales premios pueden cambiarse por su cantidad equivalente en este preciado metal, lleva muchos años ayudando a recaudar fondos para las diversas causas en las que Cruz Roja Española participa a lo largo del año.

En este 2022 quieren conseguir llegar a más gente y para eso se hace imprescindible la colaboración de todos nosotros.

Un sorteo de lo más solidario

El Sorteo de Oro de Cruz Roja lleva celebrándose desde hace más de cuarenta años. El primero de su historia tuvo lugar en el año 1980 y, desde entonces, no ha parado de crecer y de llegar a cada día más gente. Además, para hacer partícipe a la población, este sorteo de Cruz Roja es itinerante. Cada año se celebra en un punto diferente de la geografía española. En este año 2022 el Sorteo de Oro se celebrará en la localidad tinerfeña de San Cristóbal de la Laguna.

¿Todavía no has comprado tu boleto para este sorteo del 21 de julio? No pasa nada. Si quieres colaborar en esta causa solidaria puedes comprar un cupón hasta unas horas antes de que comience el evento. La hora estimada de inicio para este Sorteo de Cruz Roja son las 18:30 horas hora insular así que no te despistes y compra tu boleto lo antes posible. Recuerda que en la península, dará comienzo de forma oficial a las 19:30 horas.

La venta de boletos para el Sorteo de Oro empezó el día 25 de abril y se han expedido, nada más y nada menos, que trece millones de boletos. La forma de distribución es de 100.000 números, del 0 al 99.999, y a su vez, cada uno de estos números lleva asignada una serie, que en este caso va del 0 al 130. El precio de venta para estos cupones es de cinco euros.