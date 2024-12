Lo que se esconde tras la profesora de matemáticas que ganó 28 veces la lotería: "Oler, huele mal"

"La suerte es un divino juego de azar". Todo el mundo conoce a alguien que ha nacido bajo la estrella de la fortuna, pero cuando esa suerte deja de ser algo fortuito corre el riesgo de caer en la sospecha de la trampa.

Joan Ginther es una profesora de matemáticas septuagenaria. Su fama no le viene de sus logros matemáticos, o quizás sí. Se ha hecho famosa al ostentar el título de "la mujer más afortunada del mundo", y es que al menos ha ganado la lotería en 28 ocasiones. Se calcula que los juegos de azar le han reportado una fortuna de más de 20 millones de euros y también la han colocado bajo la lupa de la sospecha.

La revista Harpers publicó que el primer premio que se le conoce data de 1993, en un sorteo de lotería Picksix estándar, el botín era de 5,4 millones de dólares. En aquella época nadie advirtió nada extraño. En 2006 ganó otros dos millones de dólares y dos años después 3 millones más. Fue en 2010 cuando Associated Press (AP) publicó que una mujer de Bishop ganaba por cuarta vez una cifra millonaria, en esta ocasión 10 millones de dólares en el Rasca y Gana Extreme Payout de la Lotería de Texas.

De esos cuatro boletos premiados, tres los compró en su pequeño pueblo de Bishop y el otro en la localidad vecina de Kingsville. Después de que la prensa se hiciera eco de su buena fortuna los titulares se fueron acumulando como los millones.

Un portavoz de la Comisión de Loterías de Texas aseguró a la revista Harpers que era "evidente que nació con buena estrella" alejando cualquier sospecha de que pudiese haber cometido algún delito. Páginas webs de videncia resolvieron el misterio asegurando que la susodicha poseía técnicas de visualización y los matemáticos se remitieron a la estadística.

Según AP, la probabilidad de que una misma persona gane 4 veces la lotería se reduce a una en dieciocho septillones. Ahora que el Gordo de la Lotería de Navidad ya llama a nuestra puerta, la estadística nos dice que la probabilidad de que nos toque el primer premio es de 1 entre 100.000. Para llegar a tener un 1% de posibilidades de ganar el primer premio habría que comprar 1.000 números diferentes. Para tener el 10% de probabilidades, 10.000 décimos diferentes, que supone un gasto de 200.000 euros en lotería.

La condición de profesora de matemáticas especializada en estadística de Ginther abre otra probabilidad y es que haya conseguido descifrar una especie de cálculo secreto, una fórmula especial con la que el bombo deje de ser azaroso para convertirse en predecible.

El periódico The Philadelphia Inquirer publicó que Ginther a lo largo de estos años, en los que habría tenido un total de 28 premios, no todos primeros, habría gastado más de 3 millones de dólares, es decir, más de 800.000 boletos de lotería.

Business Insider, citando a Harpers, publicó que presuntamente la profesora descubrió el "algoritmo informático pseudoaleatorio" que marca cuándo y a dónde llegan los boletos premiados. Habría esperado a que ese boleto llegase a una zona a la que visitar con alguna excusa y que no esté muy poblada para tener menos competencia. Según los informes de Harpers, los vecinos de Bishop habrían advertido que la tienda estaba reteniendo los envíos de boletos de "alto riesgo".

Mientras las especulaciones continúan, el misterio de sus premios sigue siendo un secreto guardado bajo llave. Y lo cierto es que, aunque su historia genera casi por igual tanto admiradores de su karma como detractores de un presunto fraude, ella vive apartada del ruido en Las Vegas.

Desde la Newsletter de Antena 3 hemos querido conocer la opinión de los expertos y hemos preguntado a José Antonio Prado, profesor de matemáticas de la Universidad de Sevilla. Dejando claro que no conoce el funcionamiento de los sorteos en los que Ginther se ha hecho millonaria y, por lo tanto, no puede saber con exactitud si puede haber descifrado alguna fórmula magistral, reconoce que "huele mal, oler, oler, huele mal".

"A ver hay que saber en qué tipo de juego lo ha ganado. No es lo mismo la lotería que tenemos nosotros que un sorteo como la Primitiva o algún tipo de marcar números y conseguir la combinación ganadora. Son cuestiones diferentes. Hombre, huele raro, oler, oler, huele raro a mí por lo menos me saltan las alertas. Alguna cosa rara suele haber si las cosas están bien hechas, yo creo que es imposible, pero lo creo no voy más allá", nos comenta.

Probabilidades del Gordo y el Rastreador de la Suerte

El próximo 22 de diciembre se celebrará el sorteo de la Lotería de Navidad y con ella los sueños y las ilusiones de muchos empezarán a girar en ese mismo bombo en el que las bolas desde el 00000 hasta el 99.999 tendrán las mismas posibilidades de resultar premiadas. Las matemáticas no admiten discusión, todos esos números tienen las mismas probabilidades, sin embargo, la estadística da una serie de recomendaciones para incrementar nuestras opciones de éxito y sobre esto sí se extiende más José Antonio Prado.

"Equivale, por ejemplo, para hacernos una idea: en el diccionario de la lengua española creo que hay alrededor de 95.000 palabras, redondeando 100.000. Imagínate que tú tienes un diccionario y yo otro, tú eliges una palabra al azar de todo el diccionario y yo elijo otra. Pues la probabilidad de que nos toque el Gordo es la misma que los dos hayamos elegido la misma palabra al azar " ejemplifica el matemático para después comentar los diferentes consejos con los que presuntamente podemos tener más papeletas de resultar premiados.

Comprar décimos diferentes : "Esto sería así", explica Prado para añadir: "Si compramos dos números diferentes tendríamos dos casos favorables diferentes, es decir, en el numerador ponemos un 2 dividido entre 100.000 luego nuestras probabilidades aumentan al doble. Entonces, cuantos más números diferentes compremos, más aumentan nuestras opciones".

: "Esto sería así", explica Prado para añadir: "Si compramos dos números diferentes tendríamos dos casos favorables diferentes, es decir, en el numerador ponemos un 2 dividido entre 100.000 luego nuestras probabilidades aumentan al doble. Entonces, cuantos más números diferentes compremos, más aumentan nuestras opciones". Participar en peñas o asociaciones porque así se tiene acceso a mayor cantidad de números distintos.

porque así se tiene acceso a mayor cantidad de números distintos. Diversificar los puntos de compra : "Da igual donde compres el número. Eso es cuestión de sentimiento, pero no es matemáticas" asegura el profesor.

: "Da igual donde compres el número. Eso es cuestión de sentimiento, pero no es matemáticas" asegura el profesor. Comprar en zonas con mayor venta de lotería: "Eso seguro que no", dice Prado. "Eso no nos garantiza nada. Si tú compras un décimo da igual dónde los compres, el número es el mismo. Lo que ocurre es, si lo pensamos al revés, cada administración de loterías vende muchos números. ¿Cuál es la probabilidad de que toque el Gordo en uno de los números que tú vendes? Si vendemos muchos números mayor es la probabilidad de que te toque el Gordo en uno de los tuyos, entonces en administraciones donde venden muchísimos números es más fácil que el Gordo caiga ahí porque es como si comprasen muchísimas más papeletas ahora si tú solo compras una de esas tú sigues teniendo 1 oportunidad entre 100.000, da igual dónde lo compres".

Si todavía no tienes tu décimo comprado, aquí te dejamos una herramienta con la que probar suerte. Se trata de nuestro 'Rastreador de la Suerte' que puedes consultar aquí. Pinchando en la opción de Generar décimo, esta herramienta buscará, entre todas las combinaciones posibles, la mejor para ti.

La regla del 70%

Además, acabamos el reportaje explicando una curiosidad que es importante conocer antes de jugar compulsivamente a cualquier sorteo. Se trata de la regla del 70%, o el impuesto del 70% que Prado nos explica de la siguiente manera: "Eso es básicamente el impuesto que hay. Es como un impuesto. La lotería nace para recaudar dinero. Alguien tiene la grandísima suerte de llevarse una parte. Tú no puedes dar más de lo que recaudas, entonces, la forma que tiene el Estado en este caso de ganar dinero es esa, parte de la recaudación se la quedan ellos como impuesto. Cualquier sorteo que se haga, salvo que sea benéfico, hace esto. En este caso es el 70% de todo lo recaudado el que se dedica a los premios, por eso también pasas que cuando no se venden determinados décimos la banca sigue ganando porque si cae el Gordo, en ese que no se ha vendido, eso que se llevan ellos también".

Imaginemos que una persona compra un décimo de cada uno de los números que entra en el bombo. Se gastaría en total 2.000.000 de euros y ganaría 1.400.000 euros, el 70%.

