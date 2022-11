Lotería de Navidad para imprimir: Cómo generar participaciones décimos en 2022

A poco más de un mes de que llegue la clásica y esperada Lotería de Navidad, desvelamos otra forma de participar en uno de los sorteos más esperados del año, quizás el que más. Se trata de las llamadas 'participaciones' que no regula Loterías y Apuestas del Estado, sino que son gestionadas por una empresa o un particular. Son considerados como décimos de lotería que también valen para el Sorteo Extraordinario de Navidad, aunque no de cualquier manera.

En primer lugar, y a la hora de imprimirlo, previo a guardarlo en un documento PDF, la persona o empresa ocupada de estas cuestiones debe escribir el número del décimo, a qué sorteo corresponde, el total de dinero que hay en un solo décimo y la cantidad que se paga por él. Por otro lado, debe indicar que se pagará un 20% a Hacienda. Si no lo hace, el ganador podría cobrar su premio entero y sería el propio vendedor quien deberá abonar esas tasas. Por último, habrá de indicar su DNI, dirección y código postal (en el lugar en el que las ha vendido, y si no hay uno específico, debe indicar al menos uno para que los ganadores puedan dirigirse a él).

Porque aquí es donde entra la última cuestión: los datos del vendedor son cruciales una vez le reclamen a él el coste del premio en caso de que se obtenga. Al ser los décimos vendidos por un sujeto individual o por una empresa, ellos mismos se quedan con el dinero por las papeletas vendidas, pero también son los responsables de dar el dinero a los ganadores al haber vendido las papeletas, de igual manera que hace Loterías y Apuestas del Estado.

¿Hay que pagar impuestos si se gana un premio?

La ventaja de las papeletas de lotería, conocidas como 'participaciones', es que tienen unas normas prácticamente idénticas a las de Loterías y Apuestas del Estado. En el asunto tributario, ocurre más de lo mismo. Solamente los tres primeros premios son los casos en los que habría que pagar, puesto que el tope fijado por la ley está situado en un total de 40.000 euros (el tercer premio son 50.000 euros por décimo, el segundo son 125.000 euros por décimo y el primero son 400.000 euros por décimo).

A partir de la cantidad que indica la Administración Pública (40.000 euros), debe abonarse un total del 20% del importe. En consecuencia, si la cantidad es inferior (como es el caso de la mayoría de los décimos, donde cada uno aporta un total de 100 euros), no habrá que pagar ningún dinero extra y podremos quedarnos todo lo ganado. En caso de que existan dudas más allá de las aclaradas en este artículo, podemos preguntar a Loterías y Apuestas del Estado, que nos aclarará los aspectos que no nos hayan quedado claros.