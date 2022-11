Lotería Nacional hoy: Comprobar décimo del Sorteo Extraordinario de la Cultura en directo

Los 12 números premiados con 75.000 euros en el Sorteo Extraordinario de la Cultura de la Lotería Nacional de hoy sábado 5 de noviembre son: 50795, 43221, 72874, 13881, 53097, 02797, 65801, 85852, 92931, 73812, 27272, 61299. Si no has ganado, no desesperes, porque ¡empieza el reparto de los premios principales de la Lotería Nacional!