Juani, amante de la Navidad compra su primer décimo de Lotería: "Mi prima la del pueblo no lo entiende"

Pelo cardado, carmín color rojo y un poco de colorete. Juani, de 64 años, ya está lista para uno de sus días más especiales. Es vecina de Madrid y una amante de la Navidad. Lleva toda la mañana preparándose para ir a Doña Manolita: "¡Voy a ir a comprar mi primer décimo de lotería!". El pasado miércoles se presentaba la campaña veraniega del tradicional sorteo de Navidad de Loterías del Estado. Es por eso, por lo que muchos no han dudado en acercarse a las administraciones para hacerse con su número favorito.

Hay quien tiene manías a la hora de elegir números, otros que prefieren tentar a la suerte e incluso quienes hacen combinaciones con números o fechas importantes, como es el caso de Juani: "Tengo una nieta de 4 años y otro de 9. Así que estoy buscando el número 49". Ir tan pronto tiene su desventaja: "Mi prima la del pueblo me ha pedido un número. Y me ha dicho: ¿Y el calor que vas a pasar? Pero ¿y el frío que paso en invierno? ¡Que me quedo como una estalactita! No lo entiende".

Las temperaturas en invierno rozan los 10 grados, pero ahora la situación es completamente distinta. Hacer cola en la administración más famosa de España tiene sus consecuencias: soportar temperaturas de casi 40 grados. Y claro, Juani se ha tenido que preparar: "Tengo el abanico, agua fría y lo que haga falta". De camino a la administración, tal y como se puede ver en el vídeo de la parte superior, Juani tiene tiempo para explicar la razón por la que compra lotería de Navidad: "Una vez estaba en una terraza, me cagó un pájaro y me tocó un pellizco. Así que, desde entonces, compro lotería".

Este año se han puesto a la venta 185 series de 100.000 números cada una. Son cinco más de las que se distribuyeron el año pasado. Las colas para hacerse con uno de estos números superan ya la media hora y muchos de los clientes son turistas de Gran Canaria, Barcelona, Sevilla, etc. En definitiva, de todas partes del país. Concha Corona, Gerente de Doña Manolita nota el incremento de clientes en estas fechas: "La gente aprovecha. Viene a Madrid y sabe que esto es una tradición. Por eso hay bastante afluencia de público".

A pesar de que todavía quedan más de 150 días para el 22 de diciembre, muchos españoles ya están soñando con el Teatro Real, los números y, sobre todo, con abrir una botella de champán rodeados de amigos y familiares. Por cierto, ¿tendrá Juani preparado el atuendo por si resulta premiado su número?