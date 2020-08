Horario y premios del Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2020

El Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2020 se celebra hoy sábado, 15 de agosto. Por cada cupón del sorteo de la ONCE podrás ganar hasta 3 millones de euros, la excusa perfecta para alargar tus vacaciones.

Como cada año, el extra de verano de la ONCE vuelve a reunir a cientos de miles de personas expectantes por conocer la combinación ganadora del sorteo. El agraciado que posea el número de cinco cifras entre el 00000 y el 99999, y el número de serie comprendido entre el 1 y el 120 que salga del bombo, podrá disfrutar de uno de los premios de más cuantía del año repartidos por la ONCE.

Miles de premios a repartir

Además del primer premio del Sorteo Extra de Verano 2020, dotado con 3 millones de euros a las cinco cifras y serie, la ONCE tiene previsto repartir cerca de 35 millones en premios. Hay 119 premios de 20.000 € a las cinco cifras del primer premio y 1.080 premios de 500 € a las últimas cuatro cifras del primero. Además, se repartirán premios de 50 €, de 10 € y de 5 €.

Al ser un sorteo extraordinario, la ONCE también tiene previsto repartir 20 premios adicionales de 1.000.000 € a las cinco cifras y serie de las extracciones adicionales y 2.380 premios de 500 € a las cinco cifras de estas extracciones.

De esta forma, todos los premios del Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2020 que se pueden repartir son:

- 1 primer premio del Sorteo Extra de Verano de la ONCE dotado con 3.000.000 € a las 5 cifras y serie.

- 119 premios de 20.000 € a las 5 cifras.

- 1.080 premios de 500 € a las 4 últimas cifras.

- 10.800 premios de 50 € a las 3 últimas cifras.

- 108.000 premios de 10 € a las 2 últimas cifras.

- 1.080.000 premios de 5 € a la última cifra.

- 20 premios de 1.000.000 € a las 5 cifras y serie de la segunda a la vigesimoprimera extracciones completas.

- 2.380 premios de 500 € a las 5 cifras de la segunda a la vigesimoprimera extracciones completas.

Fecha y hora del Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2020

El Sorteo Extra de Verano de la ONCE se celebra hoy sábado 15 de agosto, día de la Asunción de María. La hora estimada para el inicio de este sorteo especial de la ONCE será a las 21:15 h(hora peninsular). Podrás seguir la retransmisión del Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2020 en directo a través de la web de Antena 3 Noticias y comprobar si tu número ha sido premiado.

Puedes comprar tu número del Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2020 hasta las 21:00 horas (hora peninsular) del 15 de agosto. A partir de entonces no se podrá adquirir ningún boleto para participar.